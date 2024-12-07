Необычный случай: как орловец пожертвовал автомобилем и своим здоровьем ради дикой лисы

В Орловской области произошло необычное дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и лисы. Дикий зверь на самом деле стал причиной аварии, а не её непосредственным участником, сообщает «Орловское время».

Об этом экстраординарном инциденте сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария состоялась 5 декабря в 6:30 на автодороге «Змиёвка – Глазуновка – Тросна».

Водитель, родившийся в 1993 году, управлял автомобилем Opel Astra и направлялся в сторону Змиёвки. На седьмом километре автодороги он внезапно заметил, как на проезжую часть выскочила лиса.

В стремлении избежать столкновения с неожиданным препятствием, водитель не смог справиться с управлением и уехал в кювет, где его транспортное средство перевернулось.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в ООКБ на автомобиле скорой помощи, где ему оказали необходимую помощь», – сообщили в ведомстве.

О судьбе лисы информация, увы, отсутствует.