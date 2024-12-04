Неожиданный совет от эндокринолога: как повседневные блюда могут помочь вашему здоровью?

Эндокринолог Анна Гончарова поделилась ценными рекомендациями о том, какие продукты способствуют повышению уровня кальция, сообщает newsorel.ru.

По словам эксперта, витамин D и магний играют ключевую роль в усвоении, обмене и выделении кальция, а также важную роль в этом процессе выполняет регуляция паратиреоидного гормона.

«Я бы не сказала, что есть продукты, которые препятствуют усвоению кальция. Люди, которые питаются разнообразно и сбалансировано, как правило, имеют нормальный уровень этого элемента в крови. Критически низкий уровень кальция может возникнуть у тех, кто соблюдает строгие монодиеты. Также изменение его количества может быть связано с приёмом определённых медикаментов или наличием некоторых заболеваний», — отметила Анна Гончарова.

Специалист добавила, что для повышения уровня кальция следует включать в рацион цитрусовые, молочные продукты, рыбу, морепродукты и разнообразные овощи, особенно кабачки, огурцы и листья салата. Кроме того, кальцией богаты орехи, семена, консервированная рыба и мясо, а также заливное и холодец.