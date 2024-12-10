Нерадивая помощница: как орловчанка украла более полумиллиона рублей с карты пенсионерки

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В понедельник, 9 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле разгорелся скандал, связанный с кражей крупной суммы денег у пожилой женщины. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, злоумышленницей оказалась женщина, которая ухаживала за пенсионеркой.

Сотрудники учреждения, где проживает пенсионерка, обнаружили пропажу более 500 тысяч рублей со счёта подопечной и обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ), пишут newsorel.ru.

Подозрение пало на 40-летнюю жительницу Орла, которая ранее оказывала помощь пенсионерке. У помощницы был доступ к банковской карте своей подопечной, так как она покупала ей продукты и необходимые вещи. После того как пожилая женщина уехала из дома, карта осталась у помощницы, и в течение года она использовала её для личных нужд.

Полицейские изъяли карту у подозреваемой и отпустили её под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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