Несчастный случай на производстве в Орловской области: рабочий погиб под завалом из камней

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Руководитель предприятия в Залегощенском районе был осужден за вопиющие нарушения требований промышленной безопасности, о чем подробно сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета региона, сообщает newsorel.ru.

Суд установил, что 25 июля мужчина допустил к работе незаслуженно неквалифицированного сотрудника на должность машиниста экскаватора. Этот неосмотрительный шаг был особенно угрожающим, так как работник, лишенный трудового договора, занимался рубкой негабаритного известняка на опасном производственном объекте. В тот роковой момент горная порода обрушилась на него, и жизнь рабочего оборвалась на месте.

В отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации, за нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, причинившее по неосторожности смерть человека.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам условного лишения свободы, а также на два года лишил права занимать руководящие должности на опасных производственных объектах.