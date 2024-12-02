Десятилетний мальчик пережил жуткий инцидент, когда, заботясь о своем любимом псе, решил воспользоваться феном, чтобы высушить его, сообщает t.me/shot_go.

Это случилось в минувший четверг в рабочем посёлке Новониколаевском Волгоградской области, где юный четвероклассник искупал своего четвероногого друга и, стремясь оградить его от холода, взялся за этот опасный прибор. В какой-то момент фантастическая зебра легкого тело фена замкнула, и мальчика поразил мощный электрический удар.

С срочной скоростью школьника доставили в районную ЦРБ с серьезным ожогом на левой руке. Врачи, преданные своей миссии, делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние и вернуть ему здоровье. Их усилия наполняют надеждой, что вскоре юный герой сможет вновь радоваться жизни.

К счастью, его верный четвероногий компаньон не пострадал и остался цел, пополнив арсенал своих приключений новой историей.