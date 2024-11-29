Несчастный случай в бассейне Карелии: карабин пробил голову подростку и вошёл в мозг

t.me/shot_go

Как стало известно SHOT, 13-летний юноша из города Сортавала явился на занятия в физкультурно-оздоровительный комплекс. В то время как мальчик усердно трудился на тренажёре, натянутая струна с разделительной дорожки неожиданно разорвалась, и фиксирующий карабин с неимоверной силой ринулся в сторону парня, пронзив его голову до мозга.

Ребёнка оперативно госпитализировали в сортавальскую больницу, где на помощь пришли нейрохирург и анестезиолог, прибывшие из других учреждений. Благодаря мастерству и слаженной работе медицинского персонала мальчик был спасён от, казалось бы, неминуемого бедствия.

В настоящее время юноша находится в больнице на реабилитации, и, к счастью, дышит самостоятельно.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».