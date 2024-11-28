Неудачная попытка пронести оружие: орловец хотел пройти в здание суда с электрошокером

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Сегодня, 28 ноября 2024 года, стало известно, что посетитель из Орловской области хотел пройти в здание суда с электрошокером. Но его планы были нарушены бдительными охранниками, которые не позволили ему этого сделать.

Мужчина пришёл на судебное заседание. На проходной он заверил охрану, что у него нет запрещённых предметов. Однако при проверке выяснилось, что это не так, пишет орелtimes.

-В ходе осмотра ручной клади во внутреннем кармане сумки гражданина был обнаружен электрошокер, – сообщили в ведомстве.

Гражданина не пропустили в здание, а также составили протокол об административном правонарушении.

Представители пресс-службы УФССП добавили, что за девять месяцев 2024 года в суды Орловской области пытались пронести 74 электрошокера.

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