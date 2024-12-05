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Неудавшийся побег от правосудия: рецидивиста из Орла ждёт новый срок за преступления, связанные с наркотиками

Кристина Абдуллоева
05 декабря 2024
rbc.ru

В Орле к одному году лишения свободы был приговорён 38-летний мужчина, страдающий от зависимости, как сообщает транспортная полиция.

Этот человек приобрёл запрещённое вещество удалённым способом. Вскоре, находясь под воздействием наркотиков, он был задержан на привокзальной площади. При тщательном досмотре у него обнаружили пакет, содержащий синтетический наркотик весом 0,53 грамма.

Согласно информации, предоставленной транспортной полицией, данный орловец ранее уже имел судимость, сообщает newsorel.ru.

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