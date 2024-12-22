Невероятное спасение: экипаж и пассажир грузового самолета Ан-2 выжили после крушения на Камчатке, видео

Фото: m.joyreactor.cc

Сегодня утром, 22 декабря 2024 года, грузовой самолёт Ан-2, пропавший на Камчатке, был обнаружен через три дня в районе горы Тундровая. Двое членов экипажа и один пассажир смогли выжить, укрываясь на борту самолёта всё это время. Смотрите видео по ссылке.

Самолёт исчез 19 декабря около 4:30 утра по московскому времени, следуя по маршруту Мильково — Оссора с грузом весом 800 килограммов на борту. Из-за обледенения скорость самолёта начала снижаться, и он перевернулся при падении, пишет Mash.

На борту находились два пилота — 68-летний КВС Андрей Гордеев и 71-летний Николай Щеглов, а также 25-летний пассажир Андрей Митасов. Все эти дни спасатели тщательно исследовали местность, для помощи был отправлен вертолёт Ми-8 из Елизово.

Спасательная операция в снежной пустыне продолжалась почти трое суток, ближайший населённый пункт находился в 160 километрах от места крушения. Сегодня около пяти утра по Москве Ан-2 был замечен: внутри находились все три человека, они выжили благодаря запасу еды и топлива на борту, а также умению выживать в экстремальных условиях, которым они обязаны армии.

Пилоты слышали сигналы поисковиков, но не могли ответить из-за плохой погоды. Спасатели Камчатской РПСБ Росавиации нашли их и доставили в больницу с переохлаждением. Одному пилоту потребуется операция из-за закрытой черепно-мозговой травмы, у второго — ушиб груди.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Экипаж был эвакуирован.

Ранее мы писали, что количество пострадавших при столкновении двух поездов в Мурманской области выросло до 14 человек, видео.