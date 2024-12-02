Невероятное спасение: орловские врачи извлекли шарик из спинного мозга пациента

Фото: Орловская областная клиническая больница

Сегодня, 2 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской областной клинической больнице прошла уникальная операция по извлечению инородного предмета из спинномозгового канала пациента. Нейрохирурги успешно справились с задачей и спасли жизнь человека.

Оказалось, что на уровне четвёртого грудного позвонка застрял предмет, похожий на пульку. Благодаря профессионализму и опыту нейрохирурга Алексея Папшева, заведующей нейрохирургическим отделением Александры и анестезиолога-реаниматолога Анастасии Судариковой, опасный объект был удалён, пишет newsorel.ru.

Операция прошла без осложнений, и пациент чувствует себя хорошо. Подробности этого медицинского чуда пока не разглашаются.

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