Орловские врачи провели уникальную операцию по удалению двух смертельно-опасных патологий у пациентки

Сразу две операции пациентке провели хирурги и кардиологи орловской областной клинической больницы. Женщина поступила в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали острый инфаркт миокарда и острую кишечную непроходимость, сообщает oreltimes.ru.

Пациентку беспокоили жгучие боли в области груди и живота. После осмотра кардиологом и хирургом больную незамедлительно перевели в рентгеноперационную, где провели чрескожное коронарное вмешательство. В артерию успешно имплантировали два коронарных стента. Сердце женщины было спасено, рассказали в облбольнице.

Однако боли в животе продолжались. Под строгим наблюдение кардиолога пациентку вновь прооперировали, чтобы устранить острую кишечную непроходимость.

Спустя двое суток от момента поступления орловчанка из реанимационного отделения переведена в общую палату, где было продолжено лечение.

В настоящее время женщина готовится к выписке домой.