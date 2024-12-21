Невероятные истории и таланты орловцев: жители региона продолжают покорять федеральные телеканалы

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В ближайшие дни жители Орла вновь смогут увидеть своих земляков на федеральных каналах. Две уроженки Ливен и Ливенского района станут звездами популярных передач российской телеплатформы — проекта Первого канала «Видели видео?» и шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале Россия 1.

Как сообщает издание «Принт ТВ Ливны», 15 декабря Яна Акулова, девушка из Ливен, примет участие в съёмках программы «Видели видео?». В Останкино она прибыла не одна, а в компании своего верного питомца Стива — слепого пса, которого приютила этого года. В её уютной квартире живут целых 13 кошек и 3 собаки.

Героями проекта «Видели видео?» становятся авторы и звёзды самых интересных видеороликов рунета — трогательных, смешных и запоминающихся, в которых часто фигурируют животные и дети.

5 декабря Диана Гранкина, уроженка Ливенского района, появилась в программе «Привет, Андрей!» на Россия 1, вновь посетив Андрея Малахова, на этот раз вместе с бабушкой Любовью Ивановной Мягких.

Эфир этих выпусков пока не анонсирован, но предполагается, что они выйдут во время новогодних праздников, сообщает «ОрелТаймс».