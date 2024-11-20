Невыносимый плач: мигрант из Таджикистана до смерти забил свою пятимесячную дочь

Фото: columbiapsychiatry.org

Сегодня ночью, 20 ноября 2024 года, произошла страшная трагедия в Люберцах: нелегальный мигрант из Таджикистана стал подозреваемым в жестоком убийстве своей пятимесячной дочери. Мужчина вернулся домой после работы и не смог заснуть из-за плача малышки. Разъярённый отец нанёс девочке несколько ударов по голове, которые оказались смертельными.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого ночью на месте преступления. На допросе мужчина признался, что причиной убийства стало то, что дочь помешала ему выспаться перед работой, пишет Mash.

Выяснилось, что год назад суд принял решение о депортации этого человека за нарушение миграционного законодательства. Однако он так и не покинул страну.

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