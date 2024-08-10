Николай Сердюков назвал роман с Бородиной «чистым кайфом»

Блогер Николай Сердюков, возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, впервые открыто рассказал о своих чувствах к ней. В своём блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал ролик с романтическими видео, на которых они вместе. В подписи к ролику мужчина написал, что находиться рядом с 41-летней телеведущей для него — «чистый кайф». Ксения Бородина поделилась этим видео у себя в блоге.

-Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф, — написал в посте Сердюков.

Ранее Бородина повторила с Сердюковым популярный тренд из социальных сетей, который вызвал жаркие споры среди поклонников. На кадрах ролика блогер поднимает бегущую ему навстречу Ксению, после чего она брызгает водой из бутылки. Так пара будто кружится под дождём.

Однако не все фанаты оценили этот тренд: некоторые считают, что роман продлится недолго, отмечая популярность Николая Сердюкова. Другие же уверены, что телеведущая наконец-то нашла своё счастье. Под видео оставили более 2,5 тысяч комментариев.

До этого Бородина говорила, что раньше считала счастье тихим, а теперь хочет делиться своими чувствами. По словам телеведущей, она может позволить себе делать то, что хочет, потому что свободна.