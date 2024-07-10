В пожаре эвакуирован один человек, на воде один спасен и один погиб: сводка происшествий в Орле за сутки

По информации ГУ МЧС России по Орловской области от 10 июля 2024 года, за сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений выезжали на место происшествий 17 раз. Из них было 7 выездов на ликвидацию возгораний и 10 выездов на помощь населению. В результате пожара был эвакуирован один человек, на воде один человек спасен и один погиб.



В 15.22 поступило сообщение о возгорании деревянной хозпостройки в д. Новая Верховского района. От огня пострадали хозпостройки и частично жилой дом. Пожарные локализовали пламя и спасли от огня рядом стоящие строения. Очевидцем из дома была эвакуирована пожилая женщина. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.



В 15.20 на телефон 112 поступило сообщение о том, что Мценском районе, на поверхности воды в 15 метрах от берега на реке Зуша обнаружено тело мужчины 1957 г.р. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.



В 16.30 поступило сообщение о том, что в г. Орле на городском пляже спасателями станции и очевидцем из воды была спасена женщина. Спасатели оказали первую медицинскую помощь. Затем женщину передали медикам для срочной госпитализации.

— Уважаемые жители Орловской области! Впереди ещё половина лета, будьте внимательны и осторожны при отдыхе на природе, около воды, в быту, на дачном участке! Не оставляйте без присмотра своих детей! В случае какого-то ЧП сразу звоните на телефон службы спасения 01, 101 и 112, —ГУ МЧС России по Орловской области



