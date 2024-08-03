Ночная атака на Орловскую область: два беспилотника попали в многоэтажный дом

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Сегодня ночью, 3 августа 2024 года, Орловская область подверглась мощной атаке беспилотных летательных аппаратов. Смотрите видео по ссылке.

Согласно данным Министерства обороны России, 17 БПЛА пытались нанести удар по объектам региона. К счастью, большинство из них были успешно перехвачены и уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

К сожалению, два дрона смогли прорваться и попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Инцидент произошел около часа ночи, когда два беспилотника с разницей в несколько минут поразили жилой дом.