Ночная кража: орловец пытался похитить кофе и виски

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Сотрудники Орловской Росгвардии задержали 28-летнего мужчину с криминальным прошлым за кражу продуктов из магазина. Ущерб составил более 30 тысяч рублей, сообщает vestiorel.ru.

Ночной сигнал тревоги прозвучал из супермаркета на улице Чайковского около двух часов, привлекая внимание силовиков. При себе у задержанного оказался нож, с помощью которого он незаконно проник в заведение. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан следственно-оперативной группе регионального УМВД.

Сергей Захаров, помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области, сообщил: «Прибыв на место, росгвардейцы заметили, как мужчина спешно покидает магазин с несколькими пакетами в руках. Злоумышленник заметил стражей порядка и попытался скрыться в тенистых дворах. Однако росгвардейцам удалось его догнать и задержать.»

По записям с камер видно, что мужчина пытался унести с собой пару десятков пакетов, банок кофе, несколько бутылок крепкого алкоголя и сигареты.