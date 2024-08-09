Ньокки из батата

Этот рецепт ньокки включает всего три ингредиента. Подавайте их с томатным соусом или другими добавками по своему вкусу.
Время приготовления: 1 час 30 минут.
Активное время приготовления: 30 мин.
Количество порций: 2
Ингредиенты:
- батат — 1 штука (200–250 г);
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 120 г.
Приготовление:
- Очистите батат и нарежьте крупными кусочками. Положите в кастрюлю с небольшим количеством воды. Тушите до мягкости около 10 минут, затем переложите на тарелку.
- Остудите картофель в холодильнике. Пюрируйте его вилкой или картофелемялкой.
- Сделайте углубление в центре пюре, добавьте туда яйцо, взбейте вилкой и всё перемешайте. Для рецепта требуется примерно ¾ пюре из батата.
- Всыпьте половину муки, перемешайте. Добавляйте остальную муку порциями и перемешивайте, пока не получится тесто, которое держит форму.
- Разделите тесто на четыре части, каждую скатайте в колбаску. Разрежьте на кусочки размером 2–3 см. Прокатайте каждый кусочек вилкой, чтобы получился характерный узор.
- Закиньте ньокки в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, выньте их из воды. Можно дополнительно обжарить варёные ньокки в сливочном масле.