Ньокки из батата

Этот рецепт ньокки включает всего три ингредиента. Подавайте их с томатным соусом или другими добавками по своему вкусу.

Время приготовления: 1 час 30 минут.

Активное время приготовления: 30 мин.

Количество порций: 2

Ингредиенты:

батат — 1 штука (200–250 г);

яйцо — 1 шт.;

мука — 120 г.

Приготовление: