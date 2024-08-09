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Ньокки из батата

Лилия Липчанская
09 августа 2024
Фото: ru.pinterest.com

Этот рецепт ньокки включает всего три ингредиента. Подавайте их с томатным соусом или другими добавками по своему вкусу.

Время приготовления: 1 час 30 минут.
Активное время приготовления: 30 мин.
Количество порций: 2

Ингредиенты:

  • батат — 1 штука (200–250 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 120 г.

Приготовление:

  1. Очистите батат и нарежьте крупными кусочками. Положите в кастрюлю с небольшим количеством воды. Тушите до мягкости около 10 минут, затем переложите на тарелку.
  2. Остудите картофель в холодильнике. Пюрируйте его вилкой или картофелемялкой.
  3. Сделайте углубление в центре пюре, добавьте туда яйцо, взбейте вилкой и всё перемешайте. Для рецепта требуется примерно ¾ пюре из батата.
  4. Всыпьте половину муки, перемешайте. Добавляйте остальную муку порциями и перемешивайте, пока не получится тесто, которое держит форму.
  5. Разделите тесто на четыре части, каждую скатайте в колбаску. Разрежьте на кусочки размером 2–3 см. Прокатайте каждый кусочек вилкой, чтобы получился характерный узор.
  6. Закиньте ньокки в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, выньте их из воды. Можно дополнительно обжарить варёные ньокки в сливочном масле.
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