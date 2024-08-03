Новая IT-ипотека: правительство РФ ужесточило условия

В июле 2024 года стало известно, что правительство РФ продлило программу IT-ипотеки до 2030 года, но внесло некоторые изменения в ее условия. Елена Молокова, профессор Российской академии естествознания, рассказала о том, кто может воспользоваться льготным кредитом под 6% годовых.

Одно из главных изменений касается регионов, где можно оформить ипотеку. Раньше она была доступна во всех регионах страны, но теперь из этого списка исключили Москву и Санкт-Петербург. Это означает, что если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в этих городах, то не сможете воспользоваться программой. Однако, если ваша компания зарегистрирована в любом другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, вы можете претендовать на IT-ипотеку.

Также изменился размер льготного кредита. Если раньше он составлял до 18 млн рублей в городах-миллионниках и до 9 млн рублей на остальных территориях, то теперь лимит урезали до 9 млн рублей для всех городов.

Кто может претендовать на IT-ипотеку?

Возраст заемщика — от 18 до 50 лет включительно.

Работа в ИТ-компании должна быть постоянной на протяжении всего срока действия ипотечного договора. Ранее минимальный срок работы составлял только 5 лет с момента оформления займа.

Зарплата до вычета НДФЛ должна составлять от 150 тыс. рублей для городов-миллионников, Ленинградской и Московской областей, а для остальных городов — 90 тыс. рублей. Возрастной критерий при этом убрали.

Для тех, кто уже оформил кредит на старых условиях, ничего не изменится. Но если ипотека была только предодобрена, а сам договор еще не заключен, заявку пересмотрят по новым условиям.

Если заемщик планирует уволиться из ИТ-компании, ему нужно будет за полгода устроиться в другую аккредитованную ИТ-фирму, которая получает налоговые льготы. В противном случае льготные условия по кредиту будут потеряны.

После подписания договора на новых условиях нельзя менять работу на компанию в Москве или Санкт-Петербурге. Однако если столичная фирма имеет филиал в регионе, его сотрудники смогут претендовать на участие в программе. Узнать, подходит ли компания под новые условия IT-ипотеки, можно в банке либо у работодателя.

Важно отметить, что российские айтишники уже оформили более 75 тыс. ипотечных кредитов на сумму 700 млрд рублей.