Новая льгота вводится с 1 января для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Пенсионерам, которые получают выплаты на банковскую карту, стали доступны дополнительные привилегии.

О новой инициативе сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, отметив, что воспользоваться ею можно уже в январе.

Какие бонусы предлагают банки?

Дополнительные выплаты.

Один из банков планирует провести розыгрыш среди пенсионеров, победители которого получат денежное вознаграждение. Бесплатное обслуживание.

Крупный банк из топ-10 предлагает пенсионерам бесплатно обслуживать карту и счет при условии перевода пенсии в это учреждение. Это позволит сэкономить до 1800 рублей в год, так как стандартная стоимость обслуживания составляет около 150 рублей в месяц. Кешбэк за покупки.

Новым клиентам, оформившим карту, начислят 1000 рублей кешбэка, если они потратят по карте не менее 3000 рублей.

Как воспользоваться льготой?

Пенсионерам, желающим получить эти привилегии, рекомендуется:

Оформить карту в выбранном банке.

Убедиться, что пенсия зачисляется именно на эту карту.

Следить за условиями и сроками акций, чтобы не упустить возможности.

Заключение

Программа ориентирована на поддержку пенсионеров, позволяя им получить дополнительные бонусы и сэкономить на банковских услугах. Если вы хотите воспользоваться предложением, уточните условия в вашем банке или у представителя финансового учреждения.