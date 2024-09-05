Новая мошенническая схема: жертвы сами несут деньги преступникам

Сегодня, 5 сентября 2024 года, рассказали о появлении новой многоступенчатой мошеннической схеме, о которой рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Преступники звонят людям и предлагают оценить работу какого-либо ресторана или качество обслуживания в нём. За это обещают денежное вознаграждение.

-Люди вроде бы никаких данных не передают и получают денежный приз — 300, иногда даже 500 рублей, — говорит Кузнецов.

На самом деле цель преступников — втереться в доверие к жертве, а затем похитить персональные банковские данные. Это происходит потому, что человек «подсаживается» на лёгкий заработок и начинает вносить небольшие суммы со своих банковских реквизитов. В результате общение с мошенниками приводит к потере персональных данных и денег, сообщает «Орловские новости».

Ранее мы писали, что мошенники обманывают жителей Орла, выдавая себя за сотрудников областной больницы. Они пытаются получить личные данные людей. Эту информацию распространило само медицинское учреждение 21 августа 2024 года.