Новая схема движения орловских троллейбусов: что изменилось?

Вечером 11 декабря вновь произошло нарушение работы орловского городского электротранспорта. Вследствие аварии был приостановлен движение троллейбусов на участке от автовокзала до улицы 1-я Посадская.

По информации, предоставленной мэрией областной столицы, причина сбоя кроется в выходе из строя низковольтного кабеля. В связи с этим, начиная с 12 декабря, троллейбусы курсируют по изменённым маршрутам:

— маршрут №1 теперь дублирует маршрут №5;

— маршрут №4: Железнодорожный вокзал – больница Семашко – ул. Брестская;

— маршрут №6: ул. Максима Горького – ул. Брестская.

Также напомним, что накануне, 11 декабря, на заседании профильного комитета областного совета прозвучала информация о планах директора МУП «ТТП» Игоря Косолапова покинуть свой пост, сообщают «Орловские новости».