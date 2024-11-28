Новая школа на улице Зеленина может перейти на двухсменный режим работы: что говорят в администрации Орла

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В социальных сетях жители Орла активно обсуждают информацию о том, что новая школа на улице Зеленина, которая открылась 1 сентября 2024 года и рассчитана на 1225 мест, со следующего года может перейти на двухсменный режим работы. Эта информация появилась в родительских чатах после общешкольного собрания.

В Управлении образования администрации Орла дали официальный комментарий по этому вопросу. Там заявили, что решение о переходе на двухсменный режим пока не принято.

-На данный момент мы не можем точно сказать о сменности учебных занятий в 2024-2025 учебном году в школе № 53: при проектной наполняемости 1225 мест на данный момент в школе обучается 1113 человек. Приём заявлений для зачисления в 1 класс начнется 1 апреля 2025 года, поэтому только в апреле-мае 2025 года может быть принято решение о сменности занятий, – заявила руководитель управления Анастасия Сергеева.

Орловцы в социальных сетях пишут, что введение второй смены связано с тем, что в городе больше школьников, чем мест в образовательных организациях. Строительство двух новых школ — в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича в Орле, каждая из которых рассчитана на 1225 мест — под вопросом. Так, 27 ноября прокуратура Орловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 124 млн рублей при строительстве школы в деревне Жилина. Часть денег, выделенных на школу, была обналичена и похищена через счета субподрядной организации ООО «Кристал», которая строила школу, пишет орелtimes.

Напомним, школа №53 официально открылась 1 сентября 2024 года. Её строительство шло непросто, сроки открытия неоднократно сдвигались. В итоге она стала первым социально значимым объектом, зарегистрированным в 2024 году. Школа расположена в четырёхэтажном здании и включает в себя 62 учебных кабинета, 3 спортивных зала, класс хореографии, комплексную спортивную площадку, актовый зал на 560 мест, школьное кафе, информационно-библиотечный центр, центр детских инициатив и даже лифт.

Ранее мы писали, что в России с 1 января охранники в школах обязаны будут иметь оружие и бронежилеты.