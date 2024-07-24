Новая школа на Зеленина откроет двери 2 сентября: 62 современных кабинета, 3 спортивных зала, помещения для занятий хореографией

К началу нового учебного года в городе Орёл откроется новая школа №53 на улице Зеленина. Об этом сообщила руководитель регионального департамента образования Ирина Патронова орловским Вестям 23 июля 2024 года.

Школа обещает стать настоящим центром образования и развития для детей всего района. В ней будут обучаться 1225 учеников, а педагогический состав насчитывает около 80 опытных педагогов.

В здании школы оборудованы 62 современных кабинета, три спортивных зала, помещения для занятий хореографией и групп продлённого дня, актовый зал и библиотека. Созданы все условия для комфортного обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями.

— Мы очень надеемся, что школа будет заполнена учениками и будет востребована, -отметила Ирина Патронова.

Образовательный процесс в школе будет организован в режиме пятидневной учебной недели с 8:00 до 20:00. Официальное открытие запланировано на 2 сентября 2024 года.

Новая школа станет ярким примером современного образования, где каждый ребёнок сможет получить качественное образование и развитие.