Новое лекарство от ВИЧ защитит людей на 100%: поделился новостью экс-сенатор Орловской области

Сегодня, 17 июля 2024 года, экс-сенатор Орловской области Владимир Круглый поделился с подписчиками важной новостью. Он сообщил о разработке нового препарата, который, по предварительным данным, может обеспечить 100% защиту от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Речь идёт о лекарственном средстве под названием ленакапавир, которое разрабатывается одной из американских фармацевтических компаний. Препарат проходит испытания с 2021 года, и результаты оказались настолько убедительными, что исследования были досрочно приостановлены.

Однако есть нюанс — на данный момент препарат необходимо вводить в организм дважды в год, а его стоимость составляет более 42 тысяч долларов.

Заслуженный врач России выразил интерес к этой информации и задался вопросом, насколько она подтвердится в реальной практике.