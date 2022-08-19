19 августа 2022



Новое место для поликлиники №1 так и не нашли

Варианты размещения нового здания поликлиники №1 обсудили на профильном комитете облсовета. В пресс-службе напомнили, что данная тема уже звучала на июньском заседании. Тогда в качестве места, предлагаемого для строительства корпуса поликлиники, был озвучен адрес: пер. Артельный, в районе дома №18. Этот вариант не устроил ни депутатов, ни большинство жителей Железнодорожного района, в том числе из-за низкой транспортной доступности.

«После комитета мы отправляли и письма, и обращения, но из полученных ответов на данный момент непонятно кто должен выбрать место для поликлиники №1», — ¬ прокомментировал озвученный вопрос председатель комитета Иван Дынкович.
Как пояснил замруководителя облздрава Владимир Николаев, на сегодняшний день составлен список из 7 адресов, где возможно расположение корпуса. Но по каждому адресу есть нюансы.

Новосильское и Залегощенское шоссе не подходят, так как там находятся производственные зоны.
Также рассматриваются следующие адреса:
ул. Пушкина, 68 (кожно-венерологический диспансер);
ул. 3-я Курская, 56 (примыкание к территории поликлиники «РЖД-Медицина» г.Орёл»);
ул. Студенческая (Семинарский парк);
ул. Привокзальная, д.8 (слева от ДК «Железнодорожников»);
пересечение Старо-Московского шоссе и ул. Паровозной (вместо снесённых двухэтажных домов).

По мнению главного архитектора области Вячеслава Миронова самые приемлемые участки – это ул. Пушкина, 68 и ул. 3-я Курская, 56, но необходимо решать вопрос с имеющимися лечебными учреждениями. По остальным возникают вопросы, связанные либо с инженерными сетями, либо с недостаточной площадью. И.о. начальника городского управления градостроительства Мария Родштейн отметила, что наиболее подходящие участки – Семинарский парк и район Старо-Московского шоссе, так как эти места свободны от застройки. В настоящий момент все предложения для рассмотрения и согласования направлены замубернатора по развитию инфраструктуры Владимиру Ивановскому.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин отметил: «Пока ведутся только общие разговоры о возможных вариантах размещения, и то с оговоркой – «требует доработки». Создаётся впечатление, что отсутствует координация работ по этому вопросу и заинтересованность в конечном результате. В существующих экономических и политических условиях президент РФ Владимир Владимирович Путин обращает внимание органов власти на принятие быстрых и эффективных решений. Время рассуждений без достижения конкретных результатов ушло в прошлое. Предлагаю рассмотреть этот вопрос на очередном заседании комитета и, если ситуация не изменится, рассмотреть на очередной сессии областного совета». Депутаты поддержали предложение Михаила Вдовина.

 

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Опубликовано 19 Авг 2022 в 10:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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