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Новогодние открытки: орловцы могут поздравить друг друга с праздником необычно

Кристина Абдуллоева
24 декабря 2024
culture.ru

Орловцам предлагается обменяться уникальными новогодними открытками, основанными на более чем 26 тысячах рисунков талантливых художников различных возрастов. Эту прекрасную возможность можно реализовать онлайн на сайте Музея Победы.

Открытки, выполненные юными и взрослыми творцами, включая мастеров из Орловской области, были созданы в рамках проекта «Нарисуй «Ёлку Победы». Виртуальная выставка этих произведений также доступна на сайте музея.

«В преддверии Нового года у каждого есть замечательная возможность поздравить близких, друзей и коллег новогодними открытками ручной работы, отправив их по электронной почте. Эта добрая традиция не только принесет радость и тепло, но и создаст атмосферу единства среди жителей разных регионов», — отмечают в музее.

Каждая открытка выполнена в разнообразных техниках, отражая семейные традиции подготовки к Новому году, передаваемые из поколения в поколение.

Напомним, что 20 декабря в музее на Поклонной горе состоялась церемония награждения победителей. Музей презентовал лимитированную коллекцию открыток с работами победителей, каждому из которых был вручен авторский экземпляр, сообщает «ОрелТаймс».

В специальной номинации «Приз зрительских симпатий» 17-летняя орловчанка Софья Соловьёва была признана победительницей, собрав более 1600 голосов.

орелтаймс

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