Новогодние открытки: орловцы могут поздравить друг друга с праздником необычно

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Орловцам предлагается обменяться уникальными новогодними открытками, основанными на более чем 26 тысячах рисунков талантливых художников различных возрастов. Эту прекрасную возможность можно реализовать онлайн на сайте Музея Победы.

Открытки, выполненные юными и взрослыми творцами, включая мастеров из Орловской области, были созданы в рамках проекта «Нарисуй «Ёлку Победы». Виртуальная выставка этих произведений также доступна на сайте музея.

«В преддверии Нового года у каждого есть замечательная возможность поздравить близких, друзей и коллег новогодними открытками ручной работы, отправив их по электронной почте. Эта добрая традиция не только принесет радость и тепло, но и создаст атмосферу единства среди жителей разных регионов», — отмечают в музее.

Каждая открытка выполнена в разнообразных техниках, отражая семейные традиции подготовки к Новому году, передаваемые из поколения в поколение.

Напомним, что 20 декабря в музее на Поклонной горе состоялась церемония награждения победителей. Музей презентовал лимитированную коллекцию открыток с работами победителей, каждому из которых был вручен авторский экземпляр, сообщает «ОрелТаймс».

В специальной номинации «Приз зрительских симпатий» 17-летняя орловчанка Софья Соловьёва была признана победительницей, собрав более 1600 голосов.