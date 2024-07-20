Новосильская больница закупает вакцины от туляремии: с начало года у орловцев выявлено два случая этого заболевания

В пятницу, 19 июля 2024 года, стало известно, что в Новосильской центральной районной больнице планируется закупка вакцины от туляремии. Эта информация была опубликована на официальном портале «Госзакупки». С начала текущего года зарегистрировано 2 случая этого заболевания у жителей Орловской области, как сообщил региональный Роспотребнадзор.

Для эффективной защиты здоровья населения больнице необходимо приобрести 4 первичные упаковки вакцины. Важно, чтобы на момент поставки срок годности препарата составлял не менее 9 месяцев. Доставка должна быть осуществлена в течение 10 дней с момента подачи заявки заказчиком.

Стоимость закупки составляет чуть более 17 тысяч рублей. Заявки будут приниматься до 26 июля.

Туляремия — это опасное инфекционное заболевание, которое передаётся человеку через укусы инфицированных насекомых (комаров, слепней, клещей и других) или при контакте с больными или мёртвыми грызунами и зайцами.