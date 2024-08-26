Новые центры детских инициатив откроются в трёх школах Болховского района

С началом учебного 2024 года, в Злынской, Струковской и Фатневской школах Болховского района Орловской области начнут работу новые центры детских инициатив. Об этом сообщила газета «Болховские куранты».

В кабинетах сделали ремонт и поставили новую мебель. Здесь будут собираться школьные команды, кружки и советы «Движения первых».

Кроме того, в обновлённых кабинетах планируется проводить встречи с родителями, педагогами и организовывать совместные мероприятия и игры. Центры также будут использоваться для внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников.

Такие пространства уже созданы в 244 школах региона и 18 учреждениях среднего профессионального образования.

Ранее мы сообщали, что подготовка ребёнка к школе — это важный этап в его жизни.