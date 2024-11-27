Новые меры поддержки для многодетных семей в 2025 году: что изменится?

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В 2025 году в России начнёт действовать национальный проект «Семья», который предусматривает ряд новых льгот и мер поддержки для многодетных семей. В этой статье мы расскажем о том, какие изменения ждут многодетные семьи в новом году.

Национальный проект «Семья»

Анонсированный в начале 2024 года, национальный проект «Семья» будет запущен в 2025 году. Он включает в себя несколько новых льгот для многодетных семей, которые сделают жизнь родителей и детей более комфортной и обеспеченной, пишет vbr.ru.

Налоговые вычеты. В рамках национального проекта «Семья» будут внесены изменения в налоговые вычеты для многодетных семей: Повышение стандартного налогового вычета на детей. Предельная сумма доходов, с которой делается вычет, увеличится с 350 000 до 450 000 рублей. Вычет на второго, третьего и следующих детей также вырастет.

Запуск нового вычета на детей — семейной налоговой выплаты. Семьи с двумя и более детьми будут платить налоги с зарплаты по сниженной ставке 6% вместо 13%. Сумма выплаты составит до 260 000 рублей для семьи с тремя детьми на Чукотке. Однако, чтобы воспользоваться льготой, нужно соответствовать определённым критериям, таким как доход ниже 1,5 прожиточных минимума на человека и ограниченное количество имущества. Субсидия на ипотеку. Семьи с тремя и более детьми могут получить субсидию на погашение ипотеки в размере 1 млн рублей. Эта мера поддержки доступна только в регионах, где рождаемость ниже, чем в среднем по России. Бесплатный санаторий для многодетных семей. В 2025 году может появиться бесплатный сертификат на санаторий для семей, в которых родился третий и следующий ребёнок. Сертификат будет покрывать все расходы семьи на оздоровительный отдых в течение трёх лет с момента рождения малыша. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Скидки в магазинах для многодетных семей. Обсуждается возможность предоставления дополнительных скидок в магазинах для многодетных семей. Однако пока неясно, согласится ли правительство финансировать расходы на эту меру поддержки. Бесплатная юридическая помощь. Законопроект, который позволяет семьям с тремя и более детьми получать бесплатную юридическую помощь, был внесён в Госдуму в сентябре 2024 года. Согласно пояснительной записке, в 50 регионах страны многодетные семьи могут бесплатно консультироваться с юристами. Однако критерии многодетности различаются в разных регионах. Нужен единый подход: бесплатная юридическая помощь должна оказываться семьям с тремя детьми до 18 лет, а если дети учатся очно — до 23 лет.

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