Новые правила выдачи больничных листов: что изменится для россиян с 2025 года?

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С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила оформления больничных листов. Минздрав разработал проекты приказов, которые устанавливают новый порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Теперь врачи будут учитывать количество ранее выданных больничных при обращении пациента. Для тех, кто болел более четырёх раз за последние шесть месяцев, больничный лист будет ограничен тремя днями. После этого пациент должен будет пройти специальную медицинскую комиссию.

Комиссия не только решит вопрос о продлении больничного листа, но и оценит эффективность лечения и реабилитации, назначенных лечащим врачом. Это позволит определить, насколько эффективно были проведены профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия, пишет pnz.ru.

Исключение сделано для случаев ухода за больными родственниками, медицинской реабилитации и получения помощи при социально значимых и других особых заболеваниях.

Проекты приказов уже прошли общественное обсуждение и готовы к вступлению в силу с 1 сентября 2025 года. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Дума ТВ» о некоторых аспектах предлагаемых изменений. Она напомнила, что до введения электронных больничных в стране фиксировалось около двух миллионов фиктивных больничных. Новый регламент призван предотвратить подобные случаи.

-С одной стороны, это позволит врачебной комиссии на определенном этапе избежать нарушений в сфере предоставления листков нетрудоспособности, а с другой стороны, на ранних стадиях выявить те существенные проблемы, которые есть, возможно, в организме и вовремя начать лечение, — считает Бессараб.

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