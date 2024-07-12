 Новые размеры госпошлин на развод для орловцев

Совет федерации одобрил изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации. В частности, значительно увеличилась госпошлина за расторжение брака. Теперь парам, решившим развестись и не имеющим общих детей, придётся заплатить 5 тыс. рублей вместо прежних 650 рублей. Эта сумма актуальна как при разводе по взаимному согласию, так и при расторжении брака через суд. При этом пошлина за заключение брака осталась прежней — 350 рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо развода, выросли госпошлины и на другие услуги. Например, за выдачу аттестата теперь нужно будет заплатить 2 тыс. рублей (было 1,3 тыс.), а за внесение изменений в документ — 500 рублей (вместо 350). Дубликат документа также обойдётся в 2 тысячи рублей.

Госпошлина за смену имени увеличилась до 5 тысяч рублей, а за исправление или внесение изменений в записи актов гражданского состояния — до 700 рублей. Также появилась госпошлина в размере 3,5 тыс. руб. за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и 1,6 тыс. руб. — за внесение в них изменений.

До 400 тыс. рублей выросла пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством (раньше было 35 тыс.). А в случае естественных монополий госпошлина увеличилась с 16 тыс. до 50 тыс. рублей. Кроме того, повысились госпошлины по сделкам с дорогой недвижимостью.