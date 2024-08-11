Новые рекомендации для заказчиков в Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В августе 2024 года стало известно, что власти Орловской области внесли изменения в «Методические рекомендации по приёмке продуктов питания», которые были утверждены в 2019 году. В обновлённую версию включены дополнительные указания для государственных заказчиков, осуществляющих закупки продуктов питания для социальных учреждений.

В последние годы ряд товаров, таких как вода и молочная продукция, стал подлежать обязательной маркировке средствами идентификации. Теперь заказчики должны проверять такие товары на предмет их регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Для этого можно использовать бесплатное мобильное приложение «Честный ЗНАК». Если товары не зарегистрированы в системе, заказчикам рекомендуется их не принимать.

Контрольно-счётная палата Орловской области регулярно выявляет нарушения и недостатки в ходе проверок закупок. Например, в этом году она провела аудит отдельных закупок товаров, работ и услуг, осуществлённых учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости. Было проверено семь учреждений, включая различные дома-интернаты и социально-реабилитационные центры. Общая сумма закупок составила 76,75 миллиона рублей.

Во время проверки было обнаружено 59 нарушений действующего законодательства РФ на сумму 22,12 миллиона рублей. Социальные учреждения не соблюдали требования методических рекомендаций по применению методов определения начальной максимальной цены контракта. По ряду товарных позиций закупочные цены были более чем на 25 процентов ниже рыночных — например, на говядину, молочные продукты и фрукты. Это вызывает сомнения в качестве этих товаров, сообщает «Орелград».