Новые сложности в жизни Лерчек: к домашнему аресту прибавилось исполнительное производство и розыск

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У Лерчек возникла новая, суровая проблема: к домашнему аресту прибавилось исполнительное производство и розыск от судебных приставов. Она накопила внушительное количество дорожных штрафов, на своем сверкающем голубом «Бентли», но забыла об их оплате.

Согласно информации от SHOT, в сентябре Чекалина дважды превысила скорость. За три месяца она так и не расплатилась по штрафам, что привело к открытию исполнительного производства и объявлению блогерши в розыск. В настоящий момент она пребывает под домашним арестом, а на ее счете числится шесть неоплаченных штрафов на сумму 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Чекалина потерпела поражение в суде против юриста из Москвы, недовольного ее эксклюзивным курсом, и была обязана выплатить 180 тысяч рублей.