Новые социальные гарантии в Орле: кто получит денежные выплаты

В понедельник, 5 августа 2024 года, стало известно, что администрация Орла утвердила порядок предоставления денежной выплаты малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Это решение было принято в рамках постановления Орловского городского Совета народных депутатов о дополнительных социальных гарантиях, предоставляемых за счёт средств бюджета города. Об этом сообщил Орелград.ru.

Право на получение выплаты имеют несколько категорий граждан, зарегистрированных в Орле. В их число входят:

одинокие граждане и бездетные супружеские пары, утратившие способность к самообслуживанию и самообеспечению вследствие болезни или преклонного возраста;

инвалиды I и II групп;

граждане пенсионного возраста, получающие минимальную пенсию;

семьи с детьми-инвалидами;

многодетные и неполные семьи;

беременные женщины и кормящие матери, не имеющие средств к существованию.

Размер выплаты устанавливается ежегодно постановлением администрации города. Для получения выплаты необходимо подать заявление в управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации Орла. Выплата предоставляется не более одного раза в год. К заявлению необходимо приложить пакет документов, подтверждающих трудную жизненную или чрезвычайную ситуацию.

Это могут быть медицинские справки, заключения лечебных учреждений или справки от Главного управления МЧС России по Орловской области. Также потребуются справки о доходах всех совместно проживающих членов семьи за последние три месяца. Заявитель несёт ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов.