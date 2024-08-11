Новые сотрудники в рядах орловского МЧС

ФОТО предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области

В августе 2024 года главное управление МЧС России по Орловской области пополнилось новыми кадрами. Десять выпускников высших учебных заведений МЧС России начали свою службу в ведомстве. Все они — уроженцы Орловской области.

Сразу после прибытия несколько молодых специалистов заняли должности начальников пожарно-спасательных частей в сельских районах. В течение двух дней для них проводятся сборы, где они знакомятся с особенностями службы.

С напутственными словами к молодым сотрудникам обратились начальник ГУ МЧС России по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков и председатель Совета ветеранов Главного управления Александр Пархоменко. Они вручили новичкам служебные удостоверения.

На период адаптации за каждым новым сотрудником закреплён опытный наставник из числа офицеров, сообщает «Орелтаймс«.