Новые тарифы на проезд в пригородных электричках в Орле

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Департамент государственного регулирования цен и тарифов разработал проект приказа, касающегося установления нового тарифа на железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении Орловской области, осуществляемых обществом с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс». В настоящее время документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы. В случае его одобрения тариф для «Регионального экспресса» составит 3,24 рубля за одного пассажира на один километр.

Приказ вступит в силу с 1 января 2025 года, одновременно будет отменен предшествующий приказ от 11 декабря 2023 года, в соответствии с которым действующий тариф составлял 3,06 рубля за один километр. Согласно пояснительной записке, компания «Региональный экспресс» находится в реестре субъектов естественных монополий в сфере транспорта.

Тариф устанавливается с учетом реальных доходов населения региона и не может превышать уровень индекса потребительских цен. Исключение составляют случаи, когда накопленный рост тарифа за проезд не превышает уровень инфляции за три года. По оценке департамента, инфляция за 2023-2025 годы составит 18,8 процентов, в то время как предлагаемый тариф в 3,25 рубля приведет к росту на 28,07 процента. Для пересмотра тарифа необходимо принять новый приказ, сообщает «Орелград».