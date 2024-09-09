Новые требования к автомобильным аптечкам подготовило МВД: что изменится

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, устанавливающего требования к автомобильным аптечкам. Этот проект был опубликован 6 сентября 2024 года на портале нормативных актов, о чём сообщает РИА Новости.

В документе говорится:

«Утвердить требования к размещению, хранению и использованию аптечек для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

Согласно проекту, аптечка должна быть размещена так, чтобы её можно было легко достать, но при этом она не должна мешать управлению автомобилем. Водители также обязаны следить за полной комплектацией аптечек и своевременным обновлением медицинских изделий, срок годности которых не должен быть просрочен. По истечении срока годности изделия подлежат утилизации.

Кроме того, в документе подчёркивается, что использование медицинских изделий из аптечки запрещено, если нарушена их стерильность или они загрязнены биологическими жидкостями, такими как кровь, пишет u74.ru.

Новые требования начнут действовать с 1 марта 2025 года и будут актуальны до 1 марта 2031 года.