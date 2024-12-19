Новые требования к операторам связи: передача данных о пользователях, посещающих заблокированные сайты

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Проект указа Роскомнадзора призван стать барьером на пути к запретной информации: оскорбляющей человеческое достоинство, демонстрирующей неуважение к обществу, отражающей противоправные действия и «иные низменные побуждения». Согласно этому документу, операторы связи будут обязаны собирать сведения о пользователях, прибегающих к обходу блокировок, в течение трех месяцев после вступления указа в силу.

Кроме того, на протяжении 15 дней с момента начала оказания услуг по предоставлению доступа к сети операторы должны будут предоставить властям данные о средствах связи и пользовательском оборудовании своих клиентов. В эти сведения войдут сетевые адреса, места проживания, номера технических устройств и IP-адреса.

Хотя документ не конкретизирует возможные методы обхода блокировок, подразумеваются такие инструменты, как сервисы подмены IP-адресов, VPN и Tor. Вводимые меры призваны усилить контроль за доступом к информации, стремясь оградить общество от нежелательных воздействий и защитить его от низменных побуждений, сообщает телеграмм-канал «Осторожно новости».