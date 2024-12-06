Новый игрок на рынке мусора: «Экострой» будет перевозить отходы в Орловской области

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С 10 декабря 2024 года в Орловской области появится новый участник рынка по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компания «Экострой». Она будет обслуживать Корсаковский и Новодеревеньковский районы. Об этом сообщил Александр Муромский, руководитель «Зелёной рощи», на совещании у губернатора под председательством Вадима Тарасова.

Теперь в территориальной схеме по работе с ТКО будет шесть мусороперевозчиков. По данным из открытых источников, учредителем и генеральным директором компании является Вячеслав Волков. Среди видов деятельности «Экостроя» есть сбор опасных отходов, пишет newsorel.ru.

У компании уже есть опыт работы на рынке. В 2023 году её выручка составила почти 20 миллионов рублей. «Экострой» также получал небольшие государственные заказы от территориальных управлений орловских муниципалитетов.

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