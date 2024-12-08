Новый микрорайон «Эдельвейс»: в Орле стартует строительство за 224 миллиона рублей

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В воскресенье, 8 декабря 2024 года, стало известно, что на окраине поселка Покровский в Орле началось возведение нового микрорайона, общая стоимость которого составляет 224 миллиона рублей. Данный проект включает в себя разбивку земли на 144 участка.

Коммуникации для этих участков были проведены за счет государственного бюджета. Будущие жильцы смогут арендовать землю под строительство, а после завершения строительства домов – выкупить её у администрации по цене, равной 20% от кадастровой стоимости, пишет newsorel.ru.

Микрорайон получил название «Эдельвейс». На сегодняшний день уже более 80 участков нашли своих владельцев. Землю предоставляют многодетным семьям и участникам специальной военной операции, а также 10 участков зарезервированы для местной ЦРБ.

Ранее мы писали, что стала известна дата открытия движения по Колхозному мосту в Орле.