Новый онлайн-проект: помогаем незрячим детям освоить офисные приложения

Авторы этого благого начинания уверяют, что курс по освоению навыков работы с офисными программами стал ответом на запросы самих пользователей платформы. Они активно участвуют в разнообразных образовательных и практико-ориентированных вебинарах, проходящих ежемесячно, сообщает «Комсомольская правда».

— Наполнение нашей платформы формируется исключительно на основании потребностей наших пользователей. С момента запуска мы осознали, что такие курсы необходимы и востребованы как среди незрячих детей и подростков, так и среди их родителей, а также среди взрослых с инвалидностью. Наши кураторы регулярно получали обратную связь от участников, которые выражали желание не только овладеть базовыми навыками работы со смартфоном и компьютером, но и освоить офисные программы, с которыми им часто приходится сталкиваться в учебе и на работе, — делится своим мнением вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софья Иванова.

Основатель платформы Everland Елена Мартынова добавила, что новый марафон предназначен не только для незрячих людей, которые давно живут с недугом и знакомы с современными программными решениями для особых нужд. Курс будет также полезен тем, кто недавно потерял зрение или лишь начинает осваивать программы экранного доступа.