Новый способ взыскания долгов за ЖКУ: что изменится для граждан

Депутаты Госдумы предлагают внести изменения в порядок взыскания задолженностей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Вместо судебного приказа, который сейчас является основным инструментом взыскания долгов, предлагается использовать исполнительную надпись нотариуса.

Как это будет работать?

Ресурсоснабжающая организация или управляющая компания предоставляет нотариусу данные о задолженности конкретного гражданина. Нотариус проверяет, действительно ли должник является собственником или пользователем жилья, и уведомляет его о намерении взыскать долг. После этого у должника есть две недели на погашение задолженности. Если он не платит, нотариус совершает исполнительную надпись, на основании которой кредиторы могут принудительно взыскать задолженность через судебных приставов.

Авторы законопроекта считают, что новая система поможет эффективнее решать проблему неплатежей в ЖКХ. Однако стоит учесть, что услуги нотариуса тоже стоят денег.

Что это значит для обычных граждан?

Сейчас судебный приказ можно легко отменить, если должник не согласен с суммой долга. Для этого нужно написать заявление судье. В случае с исполнительной надписью нотариуса оспорить её будет сложнее — только в районном суде по месту нахождения нотариальной конторы или частного нотариуса. Судиться с нотариусом обычному гражданину может быть непросто.

Исполнительная надпись — серьёзный юридический инструмент, применяющийся к сделкам, кредитным договорам и другим документам. Поэтому введение исполнительной надписи в массовый оборот требует тщательного анализа возможных последствий.