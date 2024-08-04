Новый спуск к реке Сосне в Колпне: ожидания и реальность

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В парке культуры и отдыха посёлка Колпна благоустроили спуск к реке Сосна. Однако жители недовольны результатом: по их мнению, река заросла травой и водорослями, сообщает «Орел Таймс».

Спуск обошёлся в 1,5 млн рублей. Эта береговая территория победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2023 году. Работы проводились с 1 апреля по 28 июня 2024 года.

На объекте отремонтировали бетонное основание, восстановили подпорную схему, сделали лестничные марши, металлические ограждения с поручнями и настил над водой. Вокруг ротонды на всей площадке уложена декоративная тротуарная плитка.

Однако жители посёлка отмечают, что «любоваться нечем, вся речка заросла».

Областное управление эконадзора и природопользования сообщило, что планируется выделение средств из федерального бюджета на расчистку русла реки Сосны в пгт. Колпна. В 2023 году уже должны были заняться расчисткой, но подрядчик не выполнил работы. Власти расторгли с ним контракт и выставили штраф.

При этом отмечалось, что было обращение в Минприроды о переносе средств на расчистку в сумме 23 млн рублей на 2024 год. По словам начальника отдела водных ресурсов управления экологического надзора и природопользования Александра Демина, федералы дали добро.