Новый телефонный номер 124 будет введен для анонимной помощи Орловским детям и родителям

В пятницу, 12 июля 2024 года, стало известно, что в России, в том числе и в Орловской области, будет введён новый короткий телефонный номер 124 для экстренной и анонимной помощи детям и их родителям. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На сайте российского правительства сообщается, что Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поручено проработать вопрос создания этого номера.

Надо отметить, что с июня 2024 года вице-премьер Чернышенко назначен председателем Координационного совета при Правительстве по проведению в России Десятилетия детства по решению премьера Михаила Мишустина.