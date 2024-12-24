Новый тренд дубайского шоколада по-русски: необычные ингредиенты в привычных сладостях

dzen.ru

В Сети разгорелся новый тренд — шокогадство. Кулинары из России создали интерпретацию дубайского шоколада, обогащённого икрой, креветками, рыбкой и даже олениной.

Ответ сладости из солнечных ОАЭ пришёл с просторов Сибири и Камчатки. Здесь кондитерские фабрики предлагают шоколад с настоящей икрой, диким лососем и даже крабом, хотя некоторые предпочитают обмануть, добавляя имитацию из виноградного сока и агар-агара. Тренд на «русский шоколад» так поразил соцсети, что кулинары стали изобретать ещё более экстравагантные сочетания, например, шоколад с оливье. На Западе не остаются в стороне: эффекты голливудских звёзд подают наггетсы с икрой вместо шоколада.

Однако врачи и диетологи бьют тревогу: сочетание сахара с белком — одно из самых неудачных. Нутрициолог Кристина Франц предупреждает о возможных расстройствах ЖКТ: от тяжести до тошноты. Не лучшие белковые компоненты, такие как копчёное и солёное, увеличивают жирность и негативное влияние на организм. А шоколад с оливье представляет собой углеводно-жировую бомбу. Эксперты объясняют странные вкусовые предпочтения тем, что соль усиливает сладость, побуждая к смелым экспериментам, сообщает телеграмм-канал «Shot».