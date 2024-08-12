Новый закон об освоении земельных участков

В августе 2024 года рассказали, что президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков в населённых пунктах и садоводческих товариществах. Закон даёт право правительству устанавливать признаки неиспользования таких участков.

В Росреестре считают, что новый закон поможет решить проблему заброшенных земельных участков. Основная задача — не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а их возвращение на свои участки для надлежащего использования.

Порядок действий останется прежним: решение об изъятии принимается только судом, после чего участок выставляется на торги. Об этом рассказал управляющий партнёр Zharov Group Евгений Жаров.

Ранее за неиспользование участка по целевому назначению был предусмотрен штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. руб. Однако не были прописаны конкретные сроки освоения земельного надела и признаки его неиспользования. Теперь эти уточнения внесены в закон.

Руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко отметил, что механизм изъятия таких участков пока не отлажен. Он считает, что выявить нарушение несложно, однако дальше процесс может застопориться, сообщает «Орелтаймс».