Ну и ну! А балки-то – б/у!

Постоянный читатель и внештатный автор «Орловской среды», инженер-мостостроитель Валерий Павликов поделился с редакцией своими воспоминаниями и размышлениями об особенностях ремонта моста Дружбы, последствия которого сегодня ощущают на себе жители города Орла.

Прочитав в «Орловской среде» № 24 (со ссылкой на решение Арбитражного суда Орловской области), что при реконструкции моста Дружбы были «использованы б/у балки, приобретенные «Ремспецмостом» у РГС с дефектами», я чуть не свалился с дивана.

Как? Неужели? На новом, недавно отремонтированном мосту установлены «бэушные» балки? Не может быть!

Тогда почему никто из двадцати тысяч читателей газеты с криком «Держи вора!» не бросился тут же в органы? Ведь есть же статья за недонесение?!

И почему сами эти органы не среагировали должным образом на такую сногсшибательную информацию и, потирая руки, не принялись решать по какой статье пустить дело – хищение, мошенничество или на худой конец вымогательство? Они что, газет не читают? Мы ведь неоднократно, с 2019 года, писали об этом.

Но, может, я чего-то недопонимаю и б/у на юридическом языке означает нечто вроде «без удержания» или «без удовлетворения»? Но какое это имеет отношение к мостовым балкам?

Нет, б/у – это все-таки б/у, то есть «бывший в употреблении» — термин, получивший такое распространение в современном русском языке, что не нуждается в пояснении, как ж/б – железобетонный, а ж/д — железнодорожный.

Но тогда почему Арбитражный суд Орловской области сам не вынес частного определения в адрес органов с требованием разобраться в произошедшем? Правда, апелляционный 19-й Арбитражный суд Воронежа не согласился с мнением орловских коллег, но какое это теперь имеет значение – слово-то вылетело?

Впервые оно прозвучало в документах Контрольно-счетной палаты (КСП) Орла, которая именно так сформулировала один из пунктов акта по результатам проверки Управления капитального строительства (УКС) Орла, после чего началась судебная тяжба между УКС и КСП, приведшая к упомянутым решениям Орловского и Воронежского судов.

Но какие основания были у КСП для столь серьезного обвинения?

В акте проверки ясно сказано – «балки с дефектами: трещины на торцевых участках». Да, конечно, трещины – недопустимый дефект на любых, тем более мостовых балках, которые относятся к первой категории трещиностойкости. Ведь кроме всего прочего трещины – это и главный признак старого, негодного или бывшего в употреблении изделия – от корки хлеба до заваливающейся стены дома. Но они в отдельных случаях могут проявляться и на новых, только что изготовленных балках при нарушении технологи их изготовления. А трещины на орловских балках были зафиксированы почти на половине из поставленных балок. Очевидно, что такое нарушение носит не единичный, а массовый характер, и не может быть трактовано как исключение.

Что это за производство такое, если на нем половина изделий изготовляются с дефектами? Скорее, эти дефекты образовались позднее – при длительном складировании балок. И они активные, «дышащие», то есть образуются вновь и вновь, как их ни затирай.

Какие еще признаки б/у могут быть у «бэушных» балок?

Вот мы видим человека с морщинами и говорим – это старость. Морщины – следствие проявления такого свойства любого материала, как ползучесть. Бетон тоже подвержен ползучести. «Все ползет, все меняется». И особенно сильно он ползет в первое время после изготовления, когда набирает прочность, это так называемая быстронатекающая ползучесть. А потом начинает свое действие длительная ползучесть, и мосты становятся «брюхатыми». Наверно, поэтому проектировщик моста Дружбы и приписал вполне еще добротным 50-летним балкам несуществующие прогибы в 10-12 сантиметров, тем самым приговорив их к сносу. Следуя этой логике, надо бы снести сегодня и такие 50-летние 33-метровые орловские мосты, как Тургеневский, Герценовский, Лужковский. Но их, слава богу, пока не трогают, хотя в 2012 году и внесли в список неудовлетворительных. Это – благодаря нашей борьбе за мост Дружбы. Последнее доказательство надежности таких сооружений – Антоновский мост, сделанный двумя десятилетиями позже Дружбы, но из тех же 33-метровых балок того же Киевского завода мостовых железобетонных конструкций, что и Дружба. Антоновский стоит, несмотря на неоднократные удары всяческих «химер». Достаточно посмотреть на свой собственный потолок, чтобы убедиться, что у предварительно напряженных конструкций не бывает прогибов.

Так были ли на мостовых балках Дружбы проявления деформаций ползучести? Да, были, но только не в виде прогибов, а наоборот, в виде выгибов, поскольку предварительно напряженная арматура действует на них как внешняя сила. При норме три-четыре сантиметра фактически на этих балках выгиб составил 8-10 сантиметров, то есть в два-три раза больше.

Этого можно было бы избежать, дав бетону «выдержку», то есть позволив постоять свежеуложенному бетону 2-4 дня без нагружения. Но в декабре 2018 года балки из дверей цехов Дмитровского завода МЖБК вылетали как жареные пирожки каждый день, еще не набрав хорошей прочности.

Началась вся эта история в августе 18 года, когда первый подрядчик на мосту Дружбы – тогда им была компания «РГС» — развил такую энергию, что снял весь асфальт на покрытии, из-за чего по нему стало невозможно ездить. Но когда дело дошло до снятия балок, оказалось, что у подрядчика нет нужного крана. Пришлось заказывать у китайцев, которые обещали изготовить его не ранее, чем через полгода. Казалось бы, подрядчику вполне логично умерить свою прыть. Но вместо этого он заключает договор с Дмитровским заводом МЖБК на поставку пятидесяти новых балок. И завод, выпустивший до этого (судя по номерам балок) всего пару десятков изделий за весь 2018 год, объявил «аврал». Только за декабрь 2018 года было выпущено три десятка балок для Орла и еще столько же – в январе 2019-го. Затем их срочно перекинули в Орел, где за ненадобностью сгрузили на площадку временного хранения торгового двора станции Орел.

А когда в конце мая в Орел прибыл долгожданный «китаец», обнаружилось, что почти половина балок покрыта трещинами шириной раскрытия больше двух миллиметров. Это значит, что к высокопрочной арматуре был в течение минимум полугода обеспечен свободный доступ воды. А ведь высокопрочную арматуру даже на один день нельзя оставлять на открытом воздухе, поскольку появление ржавчины на ней приводит к хрупкому разрушению металла. Об этом хорошо знают на орловском СПЗ, где высокопрочную проволоку сразу затаривают в полиэтиленовые мешки и только в таком виде транспортируют потребителю.

Срочно вызванные представители завода заявили, что причиной появления трещин является их неправильное хранение в течение времени, в два раза превышающего заводской гарантийный срок хранения (три месяца без монтажа «в дело»).

Бросились искать виновника ненадлежащего хранения балок. И тут выяснилось, что хозяином балок на тот момент оказался… нет, не завод-изготовитель и не подрядчик, а… город. Это именно он в лице начальника УКХ Орла еще в декабре 2018 года оплатил счета за только что прибывшие в Орел балки. Так что и спрашивать стало не с кого – не будешь же сечь самого себя.

Пока заказчик и подрядчик спихивали друг на друга ответственность за трещины, вдруг в августе 2019 их сменили – РГС на «Ремспецмост» и УКХ на УКС. И, чуть ли не обнявшись, новые подрядчик и заказчик приняли дефектные балки у РГС и дружно приступили к их монтажу.

А как же трещины? А они остались… Всякий, кто пожелает, сможет убедиться в их наличии, добравшись по опоре до торцов балок, где сквозь разломы видны ржавеющие внутри пучки высокопрочной проволоки…

Так были все-таки эти балки б/у или нет?

Какие еще могут быть внешние признаки старости, кроме деформаций ползучести?

Вот я вижу в зеркале человека с бледным желтым лицом и с сожалением говорю: это старость… И половина балок имела и до сих пор имеет такой же цвет.

Дело в том, что на каждом заводе-изготовителе есть так называемая «выбраковка» – место, где хранятся выбракованные ОТК или требовательным покупателем балки. Их оправляют туда по признаку нарушения требований к поверхности (раковины, шелушение), к геометрическим параметрам (размеры, искривление в плане – серповидность, в профиле – сводчатость, в пространстве – пропеллерность). Такие дефекты, конечно, не сказываются на несущих способностях балок, но грамотный покупатель их не приобретет. Вот они и пылятся на выбраковке под палящими лучами солнца в ожидании какого-нибудь «лоха»… «Их моют дожди, засыпает их пыль» — и они меняют цвет с серого, почти синего (портланд у художников, как известно, синий цвет) на бледный, желтоватый. Наш Красный мост, он красный только с северной стороны, а с южной выглядит, как блондин.

Конечно, старые балки перед отправкой покупателю белят, но и тогда можно отличить их от новых по цвету невооруженным глазом даже без применения хроматографа. После того, как балки уложили в мост Дружбы, их снова покрасили, но и сегодня можно определить их первоначальный цвет, сняв побелку простым щелочно-мочевинным способом, после чего под побелкой обнаруживается сеть муаровых микротрещин.

И, наконец, четвертый признак «бэушности» балок можно обнаружить при анализе их маркировки. Если балки идут по очереди с одного цеха – это одно, а когда одновременно они поступают и из цеха, и с выбраковки, и еще черт знает откуда (говорят, даже со строительных площадок далекой Якутии), всегда есть вероятность, что девочка из ОТК ошибется, присвоив одновременно один и тот же номер разным балкам.

Так каков же итог?

Инженера УКХ, первым обнаружившего трещины на балках и не подписавшего фальшивый акт их осмотра, уволили по статье, трещиноватый мост приняли в эксплуатацию, арматура продолжает ржаветь, а заделать трещины некому – обласканный властью «Ремспецмост» сел на четыре с половиной года за Красный мост.

Так, может, он сидит вовсе не за Красный, а за Дружбу? Ну, обналичил аванс в несколько миллионов… Кого этим удивишь? А на Дружбе каждая балочка свыше миллиона… (Директора фирмы-подрядчика «Ремспецмост» признали виновным в хищении бюджетных средств при ремонте трех мостов – Красного, Дружбы и моста в Ливенском районе. – Прим. ред.).

Но почему тогда рядом с ним не сидят представители Госархстройнадзора, «Орелгосзаказчика» и УКС, осуществлявшие надзор за возведением Красного моста и допустившие на нем очевидный брак, который теперь безропотно устраняет нынешняя любимая жена властей – УПМК- 22? Как в свое время «Ремспецмост» принял у РГС дефектные б/у балки, так и УПМК приняла у «Ремспецмоста» б/у сваи и теперь занята вытаскиванием их из Оки (см. статью «То забивают. то вытаскивают» в «ОС» № 25).

Так и хочется закончить статью известным восклицанием «А балочки-то гнилые!»