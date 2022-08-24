Ну, с возвращением!

№27 (696) от 24 августа 2022 г.

На днях стало известно, что новым руководителем «Орелгосзаказчика» — пока с приставкой и.о. стал хорошо знакомый орловчанам и столь же хорошо ими забытый Александр Ященко. В Орел он вернулся из дальних странствий по администрациям Кирова, Читы и целого Забайкалья.

На должности руководителя «Орелгосзаказчика» Ященко сменил Альберта Гутнова, который, как ранее и писала «Орловская среда», собирался освободить директорское кресло – и вот освободил. По каким причинам, нам доподлинно неизвестно, но можно предположить, что прожженный аппаратчик решил не рисковать: именно «Орелгосзаказчику» в качестве заказчика работ предстоит достраивать многострадальный орловский «Титаник», и нет никаких гарантий, что эта достройка не завершится какой-нибудь неприятностью в виде очередного уголовного дела. Но Ященко, видимо, подобные перспективы не пугают – он вообще производит впечатление человека невозмутимого. Причем настолько, что вполне может заснуть на каком-нибудь заседании, как это произошло, например, в 2013 году во время обсуждения областного бюджета на комитете облсовета (спящего чиновника запечатлел на фото депутат Виталий Рыбаков).

Спящий Ященко

Фото депутата облсовета Виталия РЫБАКОВА

Либо же Ященко надеется, что если дело с «Титаником» запахнет керосином, то он вовремя покинет и должность, и регион – благо, опыт у него имеется: в 2014 году начальник областного департамента строительства, транспорта и ЖКХ Александр Ященко, ранее возглавлявший все тот же «Орелгосзаказчик», стремительно отбыл из Орловской области после того, как стало известно о махинациях с оборудованием при строительстве станции обезжелезивания.

Теперь чиновник с таким багажом вновь оказался востребованным в регионе под руководством губернатора-коммуниста Клычкова. Честно говоря, подобные кадровые предпочтения Андрея Евгеньевича давно никого не удивляют, достаточно вспомнить Блохина, Залогина, да того же мэра Парахина, которых Клычков брал под опеку или продолжает держать под своим крылом. Профпригодность, результативность, знания, опыт и даже элементарная незапятнанная репутация, как мы понимаем, при выборе кадров роли не играют. Востребованы какие-то другие качества. Которые есть далеко не у всех. Вот и приходится возвращать из небытия старых проверенных «зубров». Таких, как Ященко.