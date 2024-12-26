Нужно ли сливать «первую воду» при варке мяса: наконец-то точно определились опытный шеф-повар

Многие из нас привыкли сливать первую воду при варке мяса для бульона, полагая, что таким образом избавляются от вредных веществ.

Однако шеф-повар Иван Кудряшов считает, что это ошибка.

По его словам, сливая первую воду, мы теряем ценный навар, который придает бульону насыщенный вкус. Пенка, образующаяся на поверхности, представляет собой свернувшийся белок, который не только не вреден, но и полезен для организма.

Когда стоит сливать бульон?

Сливать первый бульон следует только тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой.

Как сделать бульон вкусным и безопасным?

Выбирайте качественное мясо — это залог вкуса и безопасности блюда. Кладите мясо в кипящую воду — это позволит белку свернуться внутри, не выходя наружу. Добавьте луковицу — она поможет собрать лишний белок и сделает бульон ароматнее. Снимите пенку со стенок кастрюли — она может прилипнуть к стенкам, а не всплывать на поверхность.

Не отказывайте себе в удовольствии! Следуйте советам шеф-повара и готовьте вкусный и ароматный бульон без лишних забот!